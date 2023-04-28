Kazakistan'da at üstünde savaşan askerlerin kullandığı geleneksel silahlar sergileniyor

Kazakistan'ın başkenti Astana'da eskiden at üstünde savaşan Kazak askerleri ve savaşçılarının kullandığı geleneksel silahların sergisi açıldı.

Kazakistan Milli Müzesi'nde açılan "Kazak Savaşçıların Silahları" konulu sergide, ressam ve etnograf Kalyolla Ahmetcan'ın eserleri bulunuyor.

Sergide, Sakalar ve Hunlar döneminden itibaren 19. yüzyıla kadar Kazak bozkırlarında askerlerin kullandığı silahlar, resimler ve giysiler yer alıyor.

??????? Ressam ve etnograf Ahmetcan, AA muhabirine, 40 yıldır geleneksel Kazak silahlarını araştırdığını söyledi.

Bu konuda 120'den fazla makale kaleme aldığını anlatan Ahmetcan, sergide zamanında at üstünde savaşan Kabanbay Batur, Bögenbay Batur, Jankoca Batur gibi ünlü savaşçıların kullandığı geleneksel silahların da yer aldığını kaydetti.

Sergi, 12 Haziran'a kadar ziyaretçilere açık olacak.