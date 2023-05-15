Kazakistan'da Asya ve Pasifik Bölgesinin Kalkınma Kurumları Birliğinin 46. Toplantısı başladı

Merkezi Kazakistan'ın Almatı şehrinde bulunan Avrasya Kalkınma Bankası ev sahipliğinde, dünya nüfusunun yüzde 60'ının yaşadığı Asya ve Pasifik Bölgesinin Kalkınma Kurumları Birliğinin (ADFIAP) 46. Toplantısı başladı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu ADFIAP'nin 46. Toplantısı'na Güneydoğu Asya, Avrupa Birliği (AB), Latin Amerika, Afrika, Orta Doğu, Çin, Hindistan ve Suudi Arabistan başta olmak üzere 40 ülkeden 240'tan fazla delege katılıyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in mesajıyla açılışı yapılan toplantıda, Asya ve Pasifik bölgesinin geleceğe yönelik kalkınma planları ele alınacak.

İki gün sürecek etkinlik kapsamında, Orta Asya'nın hızla gelişen bir bölge olarak kalkınma ve yatırım potansiyelinin yanı sıra "dünya ekonomisinin merkezi" olma yolunda ilerleyen Asya'da sürdürülebilir kalkınma için dijital altyapı, su ve enerji kaynakları, iklim değişikliği, ulaşım ve gıda güvenliği, mali altyapısı gibi sektörlerde, finansmanına öncelik verilecek projeler tanıtılacak.

ADFIAP Başkanı Mominul İslam, AA muhabirine, Asya ve Pasifik bölgesinin en büyük kuruluşu olarak ana hedeflerinden birinin, söz konusu bölgede gayrisafi yurtiçi hasıla seviyesini yükseltmek olduğunu söyledi.

Asya ve Pasifik bölgesinde dünya nüfusunun yüzde 60'ının yaşadığına dikkati çeken İslam, "Daha önce fiziksel altyapıya odaklanmıştık, şu anda dijital altyapıya ve çevre dostu projelere öncelik tanıyoruz. Daha geniş bir nüfusa ulaşmak için de projelerin finansal kapsayıcılığını genişletmeyi planlıyoruz. Bunun için bölgesel işbirliğini pekiştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

ADFIAP nedir?

1976'da Asya ve Pasifik bölgesinde kalkınma finansmanına dahil olan tüm kalkınma bankaları ve diğer finans kuruluşlarının koordinasyon merkezi olarak kurulan ADFIAP'ta, şu anda 40 ülkeden 90 üye kuruluş yer alıyor.

Üyeleri aracılığıyla sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden ADFIAP, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi nezdinde "danışma statüsü" bulunduruyor.