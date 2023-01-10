Kazakistan'da apartmanda meydana gelen doğal gaz patlamasında 3 kişi öldü Güncel Haberler Kazakistan'ın Karagandı şehrinde bir apartman dairesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 3 kişi hayatını kaybetti. Kazakistan'ın Karagandı şehrinde bir apartman dairesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 3 kişi hayatını kaybetti. Karagandı Acil Durumlar Departmanı Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, doğal gaz patlaması şehrin Respublika Caddesi'nde yer alan 16 katlı apartmanın 8'inci katındaki bir dairede yerel saatle 21.30 sularında meydana geldi. Olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekipleri, doğal gaz patlamasının yaşandığı dairede 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Öte yandan, patlama sonrası çıkan yangından kaçarken üçüncü kattan düşen bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Yerel saatle 22.55'te yangının söndürüldüğü, apartmandan 2'si çocuk 11 kişinin tahliye edildiği bildirildi. Kaynak: AA / Güncel Kazakistan Güncel Haberler

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