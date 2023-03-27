Kazakistan'da 7 bağımsız aday, Meclise girmeye hak kazandı

Kazakistan'da 19 Mart'ta düzenlenen erken parlamento seçimini 6 siyasi partinin yanı sıra 7 bağımsız adayın kazandığı kesinleşti.

Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu, 19 Mart'ta ülkede yapılan parlamentonun alt kanadı Meclis seçiminin nihai sonucunu açıkladı.

Buna göre, seçime katılan 7 siyasi partiden 6'sı Meclise girmeye hak kazandı.

Seçimde yüzde 53,9 oyla birinci seçilen iktidar partisi Amanat (Emanet) toplam 98 koltuktan oluşan Kazakistan Meclisinde 40 milletvekilliği kazandı.

Seçimde yüzde 10,9 ile ikinci olan Auyl (Köy) Partisi 8 koltukla, yüzde 8,59 oy alan Respublika (Cumhuriyet) Partisi ile yüzde 8,41 ile dördüncü olan Ak Jol (Yol) Partisi de 6'şar milletvekiliyle Mecliste temsil edilecek.

Bunun yanı sıra yüzde 5 barajını geçmeyi başaran Kazakistan Halk Partisi 5, Toplumsal Sosyal Demokrat Partisi de 4 milletvekiline sahip olacak.

Öte yandan ülke genelinde 29 seçim bölgesinden tek başına seçime katılanlar arasında kazananlar da belli oldu. Söz konusu 29 kişinin 7'si bağımsız milletvekili olarak Mecliste yer alacak.

Seçimde 7 siyasi parti ve 525 bağımsız aday yarıştı

Kazakistan halkı, 19 Mart'ta erken meclis ve yerel meclis seçimlerinde 5 yıl boyunca Parlamentonun alt kanadı Meclisin yanı sıra 17 il ve 3 büyükşehrin yerel meclislerinde görev alacak milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti.

Ülkenin "bağımsızlık tarihinde 8. meclis ve yerel meclis seçimleri" olarak kayda geçen seçimlerde, Haziran 2022'de düzenlenen referandumla Anayasa'da yapılan değişiklikler kapsamında karma üyeli nispi temsil sistemi uygulandı.

???????Siyasi partilerin yanı sıra bağımsız adayların da meclise girmesiyle ülke siyasetine yeni isimlerin kazandırılmasının hedeflendiği seçimlerde ülkede kayıtlı 7 siyasi parti ve 525 bağımsız aday yarıştı. ???????

Katılım oranının yüzde 54,19 olarak açıklandığı söz konusu seçimler, ülkenin bağımsızlık tarihinde en düşük katılımlı Parlamento seçimleri olarak da belirlendi.

Yeni karma seçim sistemine göre, bundan sonra ülke meclisindeki 98 koltuğun 69'u siyasi parti listelerine, 29'u tek vekilli bölgelerden çıkan milletvekillerine göre oluşacak.