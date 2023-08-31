Kazakistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu'nun ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında gerçekleştirilen resepsiyona, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Serik Burambayev'in yanı sıra Kazak yetkililer, büyükelçiler, çeşitli ülkelerin askeri ataşeleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda Büyükelçi Kapucu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü vesilesiyle gönderdiği mesajını okudu.

Kapucu, burada yaptığı konuşmada, "Zafer Bayramımızı birlikte kutlamanın kıvancı içindeyiz. Türkiye'nin bu önemli bayramına katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Savunma alanında Türkiye ile Kazakistan'ın işbirliğinin bölgesel ve uluslararası barışın korunmasındaki önemine dikkati çeken Kapucu, "İçinden geçtiğimiz kırılgan güvenlik ortamında iki ülke arasındaki işbirliği barış ve istikrarın korunmasına önemli katkı yapmaktadır." ifadesini kullandı.

Kapucu, Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olarak diğer alanlarda olduğu gibi savunma alanında da Türk-Kazak işbirliğinin artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Resepsiyonda konuşma yapan Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Fatih Pala da 30 Ağustos tarihinin, Türkiye Cumhuriyeti için en önemli dönüm noktası olduğunu dile getirerek, "Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılan bu zaferden sonra bağımsız ve modern Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur." dedi.

Pala, öte yandan bu şanlı zaferi elde eden Türk ordusunun şu anda dünyanın en iyi ve en büyük silahlı kuvvetleri arasında yer aldığını vurgulayarak, "Bugün modern Türk Silahlı Kuvvetleri, iç güvenlikte, terörle mücadelede, uluslararası ve bölgesel barış ve istikrarın korunmasında önemli rol oynamakta ve dünyanın her yerinde her türlü insani yardım ve barışı destekleme harekatına katkıda bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

30 Ağustos'un Kazakistan'da Anayasa Günü olarak kutlanması nedeniyle bugün yapılan resepsiyon Türk mutfağından lezzetlerin ikram edilmesiyle sona erdi.