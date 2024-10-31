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Kazakistan'da 3 Bin 200 Öğrenci Dombra ile Rekor Kırdı

Kazakistan'da 3 Bin 200 Öğrenci Dombra ile Rekor Kırdı
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Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen etkinlikte, 3 bin 200 öğrenci aynı anda dombra çalarak rekor kırdı. Etkinlik, çocukların sanatla iç içe olmaları ve kültürel miraslarını yaşatmaları amacıyla gerçekleştirildi.

Kazakistan'da 3 bin 200 öğrenci, ülkenin milli çalgısı dombra ile rekora imza attı.

Başkent Astana'daki "Qazaqstan" spor tesisinde "Gerçek Kazak, Kazak değil gerçek Kazak Dombıra" adıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Astana'da dombra kurslarına giden 4 ila 17 yaş arası çocuklar bir araya geldi.

3 bin 200 öğrenci aynı anda, Kazak besteci Kurmangazi Sagırbayulı'nın "Balbıraun" adlı ezgisini dombrayla çalarak, rekor kırdı.

Astana Devlet Sanatlarını Yaşatma Ofisi Başkanı Erlan Jalgas, yaptığı konuşmada, 2021'den bu yana yürüttükleri faaliyetler kapsamında, şehirde okul çağındaki çocukların boş zamanlarını faydalı değerlendirmeleri için onlara dombra öğrenme kursları başta olmak üzere çeşitli ücretsiz sanat atölyeleri oluşturduklarını söyledi.

Jalgas, söz konusu etkinlik ile şehirde dombra kurslarına giden çocukları bir araya getirmeyi ve rekor kırmayı hedeflediklerini belirterek, "Kazaklar, dombra ile çalınan ezgilere 'küy' diyor. Bu etkinlikte seçilen ezgi ise dombra kurslarında ilk öğretilen 'Balbıraun küyüdür'. Dolayısıyla küy seçiminde bunu dikkate aldık." dedi.

Kazakistan Guinness Rekorlar Kitabı Resmi Temsilcisi Kuandık Kudaybergenov da daha önce ülkede aynı anda böylesine çok sayıda kişinin bir araya gelerek dombra çalma etkinliğinin kaydedilmediğini belirtti.

Kudaybergenov, rekoru kaydetmek için etkinlikte toplam 12 kişinin görevlendirildiğini söyleyerek, "Kazakistan Rekorlar Kitabı'na kaydedilmesine yönelik hedefe ulaşıldı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
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