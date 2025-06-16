Kazakistan'da 2. Çin-Orta Asya Zirvesi Başlıyor

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yarın yapılacak 2. Çin- Orta Asya Zirvesi'nde "ebedi iyi komşuluk, dostluk ve işbirliği" anlaşmasının imzalanması bekleniyor.

17 Haziran'da 2. Çin- Orta Asya Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanan Astana'da güvenlik tedbirleri sıkılaştırılırken havalimanında bazı seferlerin saatlerinde değişikliğe gidileceği bildirildi.

Zirve kapsamında Astana'ya ulaşan ilk lider Çin Devlet Başkanı Şi Cinping oldu. Şi'yi havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev karşıladı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, haftalık basın toplantısında, yarın düzenlenecek 2. Çin- Orta Asya Zirvesi'nin gündemini paylaştı.

Buna göre, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirveye, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping katılacak.

Zirvede, bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ve siyasi diyaloğun genişletilmesinin yanı sıra ticari ve ekonomik bağların derinleştirilmesi, ulaşım bağlantısının geliştirilmesi, enerji ve sürdürülebilir kalkınma gibi geniş yelpazedeki konular ele alınacak.

Ayrıca liderler zirvede, bölgesel güvenliğin sağlanması başta olmak üzere sınır ötesi zorluklarla mücadelede çabaların birleştirilmesi, kültürel ve insani bağların güçlendirilmesi konularını da değerlendirecek.

Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek Çin- Orta Asya Zirvesi çerçevesinde Astana Bildirisi ile bölgenin sürdürülebilir kalkınması için karşılıklı saygı, güven ve ortak sorumluluk temelinde çok yönlü işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik tarafların idaresini pekiştirmeyi amaçlayan "ebedi iyi komşuluk, dostluk ve işbirliği anlaşmasının" da imzalanması planlanıyor.

Çin ile 5 Orta Asya cumhuriyetini bir araya getiren "C+C5" işbirliğinin ilk liderler zirvesi, 2023'te Çin'in ev sahipliğinde tarihi İpek Yolu'nun başlangıç noktası kabul edilen Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da düzenlenmişti.