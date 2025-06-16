Kazakistan'da 2. Çin-Orta Asya Zirvesi Başlıyor

Kazakistan'da 2. Çin-Orta Asya Zirvesi Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek 2. Çin-Orta Asya Zirvesi'nde, 'ebedi iyi komşuluk, dostluk ve işbirliği' anlaşmasının imzalanması bekleniyor. Zirvede bölgesel işbirliği, güvenlik ve ekonomik bağlar ele alınacak.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yarın yapılacak 2. Çin- Orta Asya Zirvesi'nde "ebedi iyi komşuluk, dostluk ve işbirliği" anlaşmasının imzalanması bekleniyor.

17 Haziran'da 2. Çin- Orta Asya Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanan Astana'da güvenlik tedbirleri sıkılaştırılırken havalimanında bazı seferlerin saatlerinde değişikliğe gidileceği bildirildi.

Zirve kapsamında Astana'ya ulaşan ilk lider Çin Devlet Başkanı Şi Cinping oldu. Şi'yi havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev karşıladı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, haftalık basın toplantısında, yarın düzenlenecek 2. Çin- Orta Asya Zirvesi'nin gündemini paylaştı.

Buna göre, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirveye, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping katılacak.

Zirvede, bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ve siyasi diyaloğun genişletilmesinin yanı sıra ticari ve ekonomik bağların derinleştirilmesi, ulaşım bağlantısının geliştirilmesi, enerji ve sürdürülebilir kalkınma gibi geniş yelpazedeki konular ele alınacak.

Ayrıca liderler zirvede, bölgesel güvenliğin sağlanması başta olmak üzere sınır ötesi zorluklarla mücadelede çabaların birleştirilmesi, kültürel ve insani bağların güçlendirilmesi konularını da değerlendirecek.

Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek Çin- Orta Asya Zirvesi çerçevesinde Astana Bildirisi ile bölgenin sürdürülebilir kalkınması için karşılıklı saygı, güven ve ortak sorumluluk temelinde çok yönlü işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik tarafların idaresini pekiştirmeyi amaçlayan "ebedi iyi komşuluk, dostluk ve işbirliği anlaşmasının" da imzalanması planlanıyor.

Çin ile 5 Orta Asya cumhuriyetini bir araya getiren "C+C5" işbirliğinin ilk liderler zirvesi, 2023'te Çin'in ev sahipliğinde tarihi İpek Yolu'nun başlangıç noktası kabul edilen Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da düzenlenmişti.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
Yarışmayı kazandı, yayınlanmadan önce hayatını kaybetti

Büyük ödülü aldı ama yayın sonunda acı gerçek ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor
Polis ile iş insanı trafikte yumruk yumruğa kavga etti

Polis ile iş insanı birbirlerini defalarca yumrukladı
ABD Donanmasına ait USS Nimitz, Orta Doğu'ya geliyor

Savaşı körükleyecek hamle! Dev gemi Orta Doğu'ya geliyor
Kubilay Aka Moskova'da galip geldi! Zaferi sevgilisini omzuna alarak kutladı

Ünlü oyuncu zafer sarhoşu! Sevgilisi omzuna alarak kutlama yaptı
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar

İntihar eden polisin evindeki cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
Lahey'de son 20 yılın en büyük protestosu! 150 bin kişi Filistin için sokaklara indi

Avrupa şehrinde son 20 yılın en büyük protestosu
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.