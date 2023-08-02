Kazakistan'da 16 Katlı Apartmanda Çıkan Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kazakistan'ın Almatı kentinde, 16 katlı apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı. Yangın sonucunda apartmandaki 300 kişi tahliye edildi ve 4 çocuk yoğun bakıma alındı. Türk vatandaşı Şükür Günay ise yangında mahsur kalan bir anne ve 3 çocuğunu kurtardı. Yangının nedeni ise apartmanın asansör boşluğundaki elektrik kablolarından çıktığı belirlendi.

Kazakistan'ın Almatı kentinde, 16 katlı apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.

Almatı Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde kentin Akkent Mahallesi'nde bulunan 16 katlı bir apartmanda yangın çıktı.

Yangında ağır yaralanan bir kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

43 kişinin yaralandığı yangın nedeniyle apartmandaki 300 kişi tahliye edildi. Dumandan etkilenen 4 çocuk ise yoğun bakıma alındı.

Çevredekiler, yoğun duman kaplayan binadakileri kurtarmak için seferber oldu.

Bu arada, apartmandaki bir kadının çocuğunu aşağıda bulunan yorganın üzerine attıktan sonra kendisinin de atladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Türk vatandaşı, yangında mahsur kalan anne ile çocuklarının imdadına yetişti

Bu arada, Almatı'da inşaat işçisi olarak çalışan Türk vatandaşı Şükür Günay, yangın sırasında 16'ıncı katta mahsur kalan anne ve 3 çocuğunu kurtardı.

Günay, Tengrinews haber sitesine, en üst katta bir anneyi çocuklarıyla görünce herkes gibi yardıma koştuğunu söyledi.

Kendisinin 2 kız çocuğu babası olduğu anlatan Günay, "Artık nefes alamıyorlardı. Yaklaşık 2 aylık bir bebek vardı. Vincin oraya gitmeyeceğini biliyordum. Merdiven ise tehlikeliydi. Bu nedenle iple tırmanarak üç çocuğu indirdim." dedi.

İlk belirlemelere göre, yangının apartmanın asansör boşluğundaki elektrik kablolarından çıktığı bildirildi.

Acil Durumlar Bakanlığı da yangının yaklaşık 1,5 saat içinde tamamen söndürüldüğünü duyurdu.