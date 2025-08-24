Kazakistan'da 120 Öğretmene STEM Eğitimi Verildi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Kazakistan'da 120 öğretmene "Bütünleşik Öğrenme ve Öğretme (STEM)" eğitimi verildi.

TİKA'nın desteği ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Kökşetau kentinde düzenlenen eğitim programına kentteki okullarda görevli 120 öğretmen katıldı.

Program kapsamında Milli Eğitim Bakanlığından iki uzman, 6 gün boyunca öğretmenlere fen, teknoloji, mühendislik ve matematik ile Harezmi Eğitim Modeli (HEM) konusunda eğitim verdi.

Bu süreçte öğretmenler, disiplinler arası öğrenme senaryoları geliştirirken gerçek dünya sorunlarına çözüm üreten STEM + Harezmi projelerini tasarlama imkanına da sahip oldu.

Öğretmenlerin mesleki bilgi ve yetkinliklerini artırmayı, çağdaş öğretim yöntemlerini ders süreçlerine entegre etmelerini ve öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini kazanmalarına katkıda bulunmayı amaçlayan programın sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları törenle takdim edildi.

Bolaşak Sarayı'nda düzenlenen sertifika takdim törenine Akmola Eyaleti Valiliği Eğitim Müdürlüğü Başkanı Aynagül Baltaşeva, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ömer İnan, TİKA Astana Koordinatörü Fuat Erdoğmuş'un yanı sıra eğitimden sorumlu yetkililer ile öğretmenler katıldı.

Törende öğretmenler, eğitim kapsamında geliştirdikleri projelerin sunumunu yaptı.

"Diğer disiplinlerden meslektaşlarımla bir proje üzerinde çalışmak daha faydalı ve zevkli oldu"

Kökşetau'daki 8 numaralı genel eğitim okulunda bilgisayar öğretmenliği yapan Mahabbat Beysenbayeva, AA muhabirine, programın faydalı olduğunu belirterek, "Bu eğitim yaklaşımını ben kendi derslerimde uyguluyordum ancak fizik, matematik gibi diğer disiplinlerden meslektaşlarımla bir proje üzerinde çalışmak daha faydalı ve zevkli oldu." dedi.

TİKA Astana Koordinatörü Erdoğmuş da STEM eğitimlerinin yalnızca akademik bilgi kazandırmadığını, aynı zamanda problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık ve takım çalışması gibi 21. yüzyılın en kritik becerilerini geliştirdiğini söyledi.

Erdoğmuş, "STEM temelli öğrenme, öğrencilerimizi sadece sınavlara değil gerçek hayata hazırlayan, yenilikçi düşünceyi ve üretkenliği teşvik eden güçlü bir yaklaşımdır. Kazakistan'daki öğretmenlerimizin bu yöntemleri sınıflarına taşıması, hem ülkemiz ile Kazakistan arasındaki dostane ilişkileri pekiştirecek hem de öğrencilerin geleceğe daha güçlü hazırlanmasına katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

TİKA olarak Kazakistan'daki eğitim projelerini desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Erdoğmuş, "Astana'da daha yeni arşivcilik ve mesleki turizm Türkçesi eğitimlerini tamamladık. Ülkemizin kurumsal kapasitesini ve tecrübesini Kazakistan kamu kurumlarıyla paylaşmaya devam edeceğiz." bilgisini paylaştı.