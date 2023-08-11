Kazakistan Cumhurbaşkanı, yangında kahramanlık gösterenleri ödüllendirdi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Almatı'da çıkan yangında mahsur kalan bir anne ve 3 çocuğunu kurtaran Şükrü Günay ile yangına müdahale eden vinç operatörü Halil Yerdelen'i devlet madalyasıyla ödüllendirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Almatı kentinde 16 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan anne ve 3 çocuğunu kurtaran Şükrü Günay ile yangına müdahale eden vinç operatörü Halil Yerdelen'i devlet madalyasıyla ödüllendirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev, Almatı'da çok katlı bir apartmanda 1 Ağustos'ta çıkan yangında insanları kurtarmak için gösterdikleri cesaret ve bağlılıklarından dolayı 2'si Türk vatandaşı olmak üzere, 6 kişiyi devlet madalyasıyla ödüllendirme kararnamesini imzaladı.

Kararname ile 16 katlı bir apartmanda çıkan yangın sırasında vincin halatına tırmanarak en üst katta mahsur kalan bir anneyi 3 çocuğuyla kurtaran Şükrü Günay, Kazakistan'ın "Erliği için" devlet madalyasıyla ödüllendirildi.

Yangında insanların yardımına koşan vinç operatörü Halil Yerdelen de devlet madalyasına layık görüldü.

Almatı'da bir inşaat şirketinde elektrikçi olan Günay'ın vincin halatına tırmanarak yangın sırasında çaresiz kalan anne ve çocuklarını kurtardığı görüntüler, beğeni ve takdir toplamıştı.