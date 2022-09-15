Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Xi'ye Altın Kartal Nişanı Verdi

NUR-SULTAN, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çarşamba öğleden sonra, Nur-Sultan'daki Ak Orda Başkanlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından verilen Altın Kartal Nişanı'nı, bir başka deyişle "Altyn Qyran" Nişanı'nı aldı. Sarayın görkemli mermer salonunda düzenlenen törende Çin ve Kazakistan'ın ulusal bayraklarının düzenli bir şekilde dizildiği, odada sıcak ve ağırbaşlı bir atmosferin hakim olduğu gözlendi. Tokayev, nişanı vermeden önce açıklamalarda bulundu. Büyük Çin Cumhurbaşkanı Xi'nin bugünkü ziyaretinin Kazakistan için büyük bir onur olduğunu kaydetti.

Tokayev, Cumhurbaşkanı Xi'nin Çin halkının yürekten desteğine sahip gerçek ve büyük bir lider olduğunu belirterek, Xi'nin dikkate değer liderliği altında Çin'in muazzam bir gelişme kaydettiğini, aşırı yoksulluğu ortadan kaldırdığını, her bakımdan orta derecede müreffeh bir toplum inşa ettiğini ve Çin ulusunun büyük yeniden canlanmaya doğru yeni bir yolculuğa çıktığını belirtti. Tokayev, Xi'nin akıllı liderliği altında Çin'in planlandığı gibi tamamen modern bir sosyalist ülke inşa etmeye yönelik büyük hedefini gerçekleştireceğine inandığını söyledi. Tokayev, Xi'nin Kuşak ve Yol işbirliği ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir toplum inşası dahil olmak üzere büyük girişimleri ortaya koyduğunu ve yeni bir tür uluslararası ilişkilerin kurulmasına olağanüstü katkılarda bulunduğunu söyledi. Tokayev, Xi'nin öne çıkardığı Güvenlik İnisiyatifi'nin, günümüz dünyasının karşı karşıya olduğu risklerin ve zorlukların çözümünde özel bir stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Tokayev, Xi'nin iki halk arasındaki dostluğu pekiştirme ve Kazakistan-Çin ilişkilerini geliştirmedeki tarihi rolüne ve olağanüstü katkılarına övgüde bulundu ve Xi'nin bugünkü ziyaretinin Kazakistan-Çin ilişkileri tarihine geçeceğini kaydetti. Tokayev, Kazakistan'ın, iki ülkenin ortak refahını ve kalkınmasını ilerletmek, iki halkın refahını sağlamak ve daha da parlak bir gelecek yaratmak amacıyla el ele vermek için Çin ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Tokayev'in, Xi'ye Altın Kartal Nişanı'nı vermesinin ardından iki cumhurbaşkanı birlikte fotoğraf çektirdi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'daki Ak Orda Başkanlık Sarayı'nda Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından verilen Altın Kartal Nişanı'nı, bir başka deyişle "Altyn Qyran" Nişanı'nı alıyor, 14 Eylül 2022. (Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua)

Nişanı aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Xi, Tokayev'in nişanı kendisine vermesini Kazakistan'ın Çin-Kazakistan ilişkilerine verdiği büyük önemin ve Kazakistan halkının Çin halkına karşı iyi niyet birikiminin bir göstergesi olarak nitelendirdi. Diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 30 yılda Çin-Kazakistan ilişkilerinin yüksek düzeyde büyümeye devam ettiğini söyleyen Xi, iki tarafın siyasi güveni pekiştirdiğini, çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştiğini, yüksek kalitede Kuşak ve Yol işbirliğine yönelik teşviklerin verimli sonuçlar verdiğini ve iki tarafın da uluslararası ilişkilerde yakın koordinasyon içinde çalıştığını belirtti. Xi tüm bu çalışmaların iki ülkenin kalkınmasına ve gençleşmesine güçlü destek sağladığını ve bölgesel barış ve istikrara güçlü bir ivme kazandırdığını belirtti.

Xi, iki ülke arasındaki kalıcı dostluk, kazan-kazan işbirliği ve paylaşılan refah için parlak bir gelecek olduğunu söyledi. İki halk arasındaki dostluğu simgeleyen nişana derinden değer verdiğini söyleyen Xi, her iki tarafın ortak çabalarıyla Çin-Kazakistan ilişkilerinin altın bir kartal gibi yükselip uzaklara uçacağına ve iki ülke halkına daha fazla fayda sağlayacağına olan inancını paylaştı. Kazakistan'ın en yüksek devlet nişanı olan Altın Kartal Nişanı, Kazakistan'ın ulusal kalkınmasına ve dostane dış ilişkilerine önemli katkılarda bulunan bireylere takdir olarak veriliyor. Çin heyetinden Ding Xuexiang, Yang Jiechi, Wang Yi, He Lifeng ve diğer bazı görevliler de törene katıldı.