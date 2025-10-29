Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

Tokayev, mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Türkiye'ye yaptığı son resmi ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önemli görüşme yaptıklarını anımsatan Tokayev, Ankara'da varılan mutabakatların ve önemli girişimlerin iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da güçlenmesine ivme kazandıracağına ilişkin güvenini ifade etti.

Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görevinde başarılar, kardeş Türk halkına ise refah ve esenlik diledi.