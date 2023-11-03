Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, TDT Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, dünyadaki çeşitli tehditlere karşı Türk devletlerinin birleşmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Tokayev, başkent Astana'da ev sahipliği yaptığı Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde konuştu.

"Türk halklarının ata yurdu Kazakistan'a hoş geldiniz" diyerek konuk devlet başkanlarını selamlayan Tokayev, "Öncelikle kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve tüm kardeş Türk halkını Türkiye'nin 100. Yılı dolayısıyla tebrik etmek istiyorum. Anadolu'nun asırlık tarihi büyük başarılarla dolu." dedi.

Tokayev, toprak bütünlüğünü sağlayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve halkını da tebrik ederek, "Ülkeniz gelişmenin yeni tarihi devrine adım attı. Bu tarihi adım Birleşmiş Milletler Şartı ve Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde hayata geçirildi." diye konuştu.

Kazakistan'ın girişimleriyle kurulan Türk Dili Konuşan Ülkelerin İşbirliği Konseyi'nin artık tam teşekküllü uluslararası teşkilata dönüştüğünü anımsatan Tokayev, bundan sonraki hedeflerinin kendi aralarındaki güvene ve kardeşliğe dayalı birliği korumak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade etti.

Tokayev, TDT'nin Baykal'dan Balkanlara kadar yayılan Türk halklarının ortak değerlerinin mirasçısı olduğuna vurgu yaparak "Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatı'nı daha da geliştirmede kararlı. Biz yeni 'Türk dünyası' markasını tanıtmalıyız." ifadesini kullandı.

Bugün TDT dönem başkanlığının Özbekistan'dan Kazakistan'a geçtiğini belirten Tokayev, söz konusu dönem sürecince TDT'nin uluslararası alandaki etkisini artırmaya odaklanacaklarına işaret etti.

Türk birliğini tanıtmak için Kazakistan'ın dönem başkanlığının 'Türk Devri' sloganıyla gerçekleşeceğini dile getiren Tokayev, "Bu bağlamda gelenek, birleşme, reformlar, bilim, güven, yatırım, arabuluculuk ve enerji gibi 8 alana öncelik vereceğiz. Bizim tarihimiz, kültürümüz, dilimiz ve dinimiz ortak. Bu doğrultuda Türk Devletleri Teşkilatı'nın ve kuruluşlarının bayrakları ve amblemleri aynı tasarıma sahip olmalı. Bu konuda alınacak karar tarihi olacak." şeklinde konuştu.

Tokayev, ortak tarihe ilişkin araştırmaları birlikte gerçekleştirme ve ülkelerin dizilerini birbirlerinde yaygınlaştırmanın önemini vurguladı.

Türk devletlerinin paralel gelişiminin çok önemli olduğuna işaret eden Tokayev, özellikle karşılıklı ticareti artırmak adına ülkelerin ortak standartlarının sistemleştirilmesini önerdi.

TDT'ye uluslararası ve bölgesel örgütlerden ilginin arttığını, seçim alanındaki işbirliğinin pekiştirilmesi gerektiğini aktaran Tokayev, bu zirvede Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na gözlemci statüsü verileceğini belirterek, İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı ile de işbirliğini geliştirme önerisinde bulundu.

Tokayev, şu anda uluslararası durumun istikrarsız olduğuna dikkati çekerek, "Böyle bir (istikrarsız) dünyada Türk halklarının birliği çok önemli. Bu ortak güvenliğimizin güvencesidir." ifadesini kullandı.

Güvenlik alanındaki işbirliğini pekiştirmeyi vurgulayan Tokayev, gelecek sene TDT Güvenlik Konseyi Sekreterlerinin 3. toplantısının Astana'da yapılmasını önerdi.

Tokayev, İsrail-Filistin çatışmasına da değinerek, Gazze'deki sivil halkın güvenliğini sağlamanın ortak görevleri olduğunu vurgulayarak "Kazakistan'dan Filistin halkına 1 milyon dolar insani yardım sağlama kararı aldım." dedi.

Kazakistan'ın her ülkenin toprak bütünlüğüne saygı duymayı ve iç meselelerine karışmamayı öncelik olarak gördüğünü kaydeden Tokayev, "Türk devletlerinin çeşitli tehditlere karşı birleşmesi, birbirlerine yardımcı olması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.