Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, İsrail'in Doha'daki Saldırısını Kınadı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İsrail'in Hamas müzakere heyetine yönelik Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirdiği askeri eylemi kınadı ve bu durumun uluslararası hukuk ihlali olduğunu belirtti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığının resmi Telegram hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İsrail yönetimi tarafından Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlenen askeri eylemi kınıyor. Bunu motive eden nedenler ne olursa olsun, Katar devletinin egemenlik haklarını açıkça ihlal ettiği ve uluslararası hukuk ilkelerine aykırı olduğu için kabul edilemez." denildi.

