Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, İsrail'in Doha'daki Saldırısını Kınadı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını kınadı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığının resmi Telegram hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İsrail yönetimi tarafından Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlenen askeri eylemi kınıyor. Bunu motive eden nedenler ne olursa olsun, Katar devletinin egemenlik haklarını açıkça ihlal ettiği ve uluslararası hukuk ilkelerine aykırı olduğu için kabul edilemez." denildi.