Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasını Destekledi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını desteklediği bildirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ruslan Jeldibay, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'nın Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Tokayev'in, Mısır'da yapılan dolaylı görüşmelerde Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması konusunda varılan anlaşmaya destek verdiğini belirtti.

Jeldibay, "Cumhurbaşkanı, Mısır, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuk çabalarının verimliliğine ve Donald Trump liderliğindeki ABD'nin Orta Doğu'da kalıcı barışa yönelik müzakere sürecine özel katkısına dikkati çekti." ifadesini kullandı.