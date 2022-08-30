Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Anayasa Günü mesajı Açıklaması

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hukukun üstünlüğü, adalet ve herkes için eşit fırsatlar ilkeleri doğrultusunda yeni bir Kazakistan inşa ettiklerini bildirdi.

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hukukun üstünlüğü, adalet ve herkes için eşit fırsatlar ilkeleri doğrultusunda yeni bir Kazakistan inşa ettiklerini bildirdi.

Tokayev, 30 Ağustos Kazakistan Anayasa Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bu yıl Anayasa Günü'nün özel bir siyasi anlam taşıdığını belirten Tokayev, "Anayasa değişiklikleriyle ilgili ülke çapında yapılan referandumun sonuçları, halkımızın ülkemizde gerçekleştirmeyi amaçladığımız kapsamlı reformlara güçlü desteğini gösterdi." ifadesini kullandı.

Tokayev, Anayasa'daki demokrasi değerleri, vatandaşların hak ve özgürlüklerinin güvencesi gibi ilkelerin Kazakistan'ın stratejik kalkınma yönünü açıkça tanımladığını vurgulayarak, "Hep birlikte hukukun üstünlüğü, adalet ve herkes için eşit fırsatlar ilkeleri doğrultusunda yeni bir Kazakistan inşa ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan'da Anayasa'nın kabulünün 27. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan eden ülkenin anayasası, 30 Ağustos 1995 tarihinde gerçekleştirilen referandumla kabul edilmişti.