Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası arenadaki dengeli ve bilge siyaseti sayesinde Türkiye'nin dünyada değerli ve etkili, samimi saygıya sahip bir devlete dönüştüğünü belirterek, "Bunun temelinde Türk halkının birliği, bilgeliği ve gücü yatmaktadır." dedi.

Tokayev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa görüşmesi ve Türkiye- Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı'na katılmasının ardından çeşitli alanlardaki anlaşmaların imza törenine başkanlık etti ve düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlik için teşekkür ederek, Türkiye ziyaretinin özel olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin altın asrını yaşadığını söyleyen Tokayev, "Ülkeniz yeni çağa emin adımlarla ilerlemektedir. Değerli Cumhurbaşkanı'nın uluslararası arenadaki dengeli ve bilge siyaseti sayesinde Türkiye dünyada değerli ve etkili, samimi saygıya sahip bir devlete dönüştü. Bunun temelinde Türk halkının birliği, bilgeliği ve gücü yatmaktadır." diye konuştu.

Tokayev, Kazak vatandaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye içtenlikle hürmet ettiğini, Türkiye'nin başarılarına her daim sevindiklerini söyledi.

İki halk arasındaki işbirliğinin güçlenmesinin, içinde bulunulan koşullarda önem arz ettiğini vurgulayan Tokayev, iki ülke arasındaki işbirliğin genişletilmiş stratejik partnerliğe ulaştığını anımsattı.

Karşılıklı yatırımlar artıyor

Tokayev, Türkiye- Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı'nda karşılıklı etkileşimi ivmelendirecek ve çeşitli alanlardaki bağlantıları canlandıracak kararlar aldıklarını aktararak, Türkiye'nin ticaret ve yatırım alanlarındaki başlıca stratejik partnerlerinden biri olduğunu vurguladı.

Karşılıklı ticareti artırmayı hedeflediklerine dikkati çeken Tokayev, enerji, inşaat, sanayi, tarım, altyapı, tıp ve turizm gibi önemli alanlarda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Tokayev, Kazakistan'ın Türkiye'ye yatırım hacminin 2,5 milyar doları aştığını söyleyerek, Türk yatırımcıları ulaştırma ve enerji projelerinde desteklemeye hazır olduklarının altını çizdi.

Avrupa ile Çin arasındaki kara yolu taşımacılığı bağlamında, ülkesinin stratejik bir konumda bulunduğuna işaret eden Tokayev, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Türk vatandaşları 90 güne kadar vizesiz Kazakistan'da kalabilecek

Tokayev, Kazakistan ve Türkiye arasındaki kültürel ve insani bağları "altın köprü" şeklinde tanımlayarak, ülkesinin ilişkileri güçlendirme konusuna büyük önem verdiğini belirtti.

Bilim ve eğitim alanın önemine değinen Tokayev, Türkiye'de eğitim gören Kazakistanlı ve Kazakistan'da eğitim gören Türk öğrencilerin sayısının oldukça fazla olduğuna işaret etti ve destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Tokayev, iki ülkenin üniversiteleri arasında birçok anlaşma ve işbirliği olduğunu vurgulayarak, "Bu hayırlı inisiyatifleri devam ettirip eğitim, turizm, tıp alanlarındaki bağlantıları daha da güçlendirilmeliyiz." dedi.

Türk vatandaşlarına "Kazakistan'da 90 güne kadar vizesiz bulunma izni" kararı verildiğini belirten Tokayev, bunun ziyaretçiler ve iş insanları için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Tokayev, "Böyle hayırlı çalışmaların dostluğumuzu güçlendirip, karşılıklı güveni arttırıp yeni başarılara yol açacağına inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

"İki ülkenin dostluğu ebedi olsun, işbirliğimiz artmaya devam etsin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dünyadaki önemli meselelere ilişkin fikir teatisinde bulunduklarını söyleyen Tokayev, dünyadaki çatışmalar nedeniyle kaygı duyduklarını ifade etti.

Tokayev, tüm anlaşmazlıkların ve çatışmaların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabuluculuk rolüne değindi.

Ülkesinin, Rusya ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması gerektiği yönünde tutum aldığını belirten Tokayev, "Kazakistan ve Türkiye, uluslararası arenadaki faydalı etkileşimlerini devam ettirecektir. Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) daha da gelişmesine önem vermektedir. Bu istikamette Türkiye tarafıyla birleşerek çalışmaya devam edeceğiz. Global istikrar ve güvenliği sağlamak için çabalarımızı birleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kazakistan'a davet ederek, şunları kaydetti:

"Bugün olan görüşmelerin iki ülkenin işbirliğini daha da geliştireceğine, genel olarak Kazakistan ile Türkiye arasındaki dostluğa büyük ivme kazandıracağına hiç şüphem yoktur. İki ülkenin dostluğu ebedi olsun, işbirliğimiz artmaya devam etsin."

(Bitti)