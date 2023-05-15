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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Güncel Haberler

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda elde ettiği zaferinden dolayı tebrik etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda elde ettiği zaferinden dolayı tebrik etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

Tokayev, görüşmede, Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin birinci turunda kazandığı zaferinden dolayı kutladı.

Bunun yanı sıra Tokayev, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhur İttifakı'nın başarısına da değindi.

Görüşmede, liderler, iki kardeş ülke arasındaki çok planlı işbirliğini daha da derinleştirme konularını da ele aldı.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan 14 Mayıs Güncel Haberler

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