Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Çin Savunma Bakanı Wei ile görüştü - Haberler

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Çin Savunma Bakanı Wei ile görüştü

AA - Meiramgul Kussainova - Güncel
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Çin Savunma Bakanı Wei ile görüştü

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe'yi kabul etti.

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe'yi kabul etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere ülkesine gelen Çin Savunma Bakanı Wei ile cumhurbaşkanlığı sarayı Akorda'da bir araya geldi.

Taraflar, barış gücü ve askeri teknik alanlardaki ikili ve çok taraflı iş birliğinin durumu ile perspektiflerini ele aldı.

Tokayev, görüşmede yaptığı konuşmada, 30 yıl önce sıfırdan kurdukları ikili ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine çıkardıklarını belirterek, "Kazakistan ve Çin, öncelikle BM ve diğer uluslararası kuruluşlar çerçevesinde yakın ortaklardır. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin mevcut gelişme seviyesinden memnunum ancak yeni sonuçlar için bunun giderek gelişmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu yıl eylülde ülkesine gerçekleştireceği resmi ziyaretin Kazak-Çin ilişkilerine yeni ivme kazandıracağını kaydeden Tokayev, Kazak askerlerin BM Barış Gücü misyonlarına katılım coğrafyasını genişleteceklerini ve bu bağlamda Pekin'in söz konusu misyon kapsamındaki girişimini desteklediklerini belirtti.

Wei de Kazakistan'ın iç ve dış politikasını başarılı bulduklarını ve ülkede yürütülen büyük ölçekli reformlar kapsamında silahlı kuvvetlerin kapasitesini güçlendirmeyi kolaylaştıran barış gücü alanındaki yakın iş birliğini daha da geliştirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Ziyaret kapsamında Wei, Kazakistan Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov ile de görüştü.

AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

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