Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, AGİT Dönem Başkanı Valtonen'i Kabul Etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen'i kabul etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev, resmi temaslarda bulunmak üzere Astana'ya gelen AGİT Dönem Başkanı Valtonen ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da görüşme yaptı.

Tokayev, görüşmede, bölgesel ve küresel güvenlik alanında son derece zor bir durumun yaşandığı ortamda AGİT dönem başkanlığını devralan Valtonen'e destek verdiğini belirtti.

Bu yıl Avrupa güvenliğinin temeli olmaya devam eden ve egemenlik, toprak bütünlüğü ve insan haklarına saygı gibi temel ilkeleri güvence altına alan Helsinki Nihai Senedi'nin 50. yıl dönümünün kutlandığını hatırlatan Tokayev, " Kazakistan, bu temel değerlere sıkı sıkıya bağlı kalmaktadır." diye konuştu.

Tokayev, ayrıca Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'a ikili etkileşimi artırma konusunda hazır olduğunu iletti.

AGİT Dönem Başkanı Valtonen de teşkilatın Kazakistan ve Orta Asya ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini aktardı.

Kazakistan'ın bölgede ve dünyada etkili bir orta güç olarak konumlandırılmasını sağlayan çabalarını takdir ettiklerini kaydeden Valtonen, "Kazakistan'ın otoritesi, AGİT gibi örgütlere aktif katılımıyla da güçleniyor." dedi.

Valtonen, Astana temasları kapsamında Kazakistan Parlamentosu Senato Başkanı Maulen Aşimbayev ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile ayrı ayrı bir araya geldi. ???????