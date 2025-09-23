Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ABD'de Yatırım Potansiyelini Tanıttı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ABD'nin New York kentinde, Amerikan iş dünyasının önde gelen temsilcilerine ülkesinin yatırım potansiyelini tanıttı.

Tokayev, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, Amerikan iş dünyasının önde gelen isimleriyle yuvarlak masa toplantısı yaptı.

Toplantıda konuşan Tokayev, ABD'yi önemli bir stratejik ortak olarak gördüklerini ve çok yönlü işbirliğini daha da geliştirmek istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan'ın dünyanın coğrafi açıdan hassas bir noktasında yer aldığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Halkımız, ABD'nin dünyada bağımsızlığımızı tanıyan ilk ülkelerden biri olmasından ve Kazakistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sürekli olarak desteklemesinden içtenlikle müteşekkirdir. Derin siyasi ve ekonomik reformlara, şeffaflığa ve yatırım dostu politikalara olan bağlılığımız, Amerikan şirketlerinin Kazakistan'da iş yapmaları için eşit şartlar sağlıyor ve onların güvenilir ve uzun vadeli ortaklarımız olarak kalmalarını mümkün kılıyor."

Tokayev, ABD'nin Kazakistan'a yaptığı yatırımların 100 milyar doları aştığını ve halihazırda ülkesinde Chevron, ExxonMobil, Boeing, Visa, Mastercard, Meta, Wabtec, Citibank gibi küresel şirketlerin de aralarında olduğu 630'dan fazla Amerikan şirketinin faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Kazakistan'ın Orta Asya'ya yatırımların gelmesinde ve Amerikan şirketlerin varlığının genişletilmesinde öncü rol oynamaya hazır olduğunu belirten Tokayev, Kazakistan'ın bilgi ve inovasyona dayalı bir ekonomi inşa etmek gibi net bir hedefi olduğunu ve bu bağlamda siyasi ve ekonomik reformları hayata geçirmeye devam edeceklerini aktardı.

Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'ın doğrudan yabancı yatırımlar için cazibesini artırmayı amaçladığını ve bu kapsamda ABD ile enerji, madencilik, ulaştırma, havacılık, teknoloji ve tarım sanayisi sektörlerinde yatırım işbirliği için büyük bir potansiyel gördüklerini aktardı.

Petrol sektöründe Amerikalı ortaklarıyla yapıcı işbirliğine sahip olduklarına ve ABD'nin uranyum ithalatının yaklaşık yüzde 24'ünü Kazakistan'ın karşıladığına dikkati çeken Tokayev, "Kazakistan, enerji ihracat rotalarını çeşitlendirmeyi hedefliyor." dedi.

Tokayev, bunun yanı sıra Hazar Denizi geçişli Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun büyük potansiyel barındırdığını ve işbirliğine hazır olduklarını ifade ederek, şunlar dile getirdi:

"Bugün ulaştırma sektöründe ABD ile işbirliğimizi önemli ölçüde güçlendirecek olan Wabtec şirketi ile toplam değeri 4 milyar doları aşan bir dizi anlaşmaya imza attık. Boeing ile ortaklığımızı genişletmek için çalışıyoruz ve önümüzdeki yıllarda yeni uçaklar almayı planlıyoruz."

Ekilebilir arazi alanı bakımından dünyada altıncı sırada yer alan Kazakistan'ın tarım sanayisi sektöründe de büyük geleceği olduğunu aktaran Tokayev, "Amerikan şirketlerini Kazakistan'ın tarımsal potansiyelinin hayata geçirilmesine katılmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tokayev, ayrıca yapay zeka ve dijitalleşme sektörlerinde işbirliğine hazır olduklarını da kaydetti.