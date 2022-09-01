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Kazakistan Cumhurbaşkanı, sonbaharda cumhurbaşkanlığı erken seçimleri yapılmasını önerdi

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Kazakistan Cumhurbaşkanı, sonbaharda cumhurbaşkanlığı erken seçimleri yapılmasını önerdi

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bu yıl sonbaharda ülkede cumhurbaşkanlığı erken seçimlerinin yapılmasını önerdi.

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bu yıl sonbaharda ülkede cumhurbaşkanlığı erken seçimlerinin yapılmasını önerdi.

Tokayev, Parlamento'nun açılış töreninde halka hitap etti.

Adaletli bir Kazakistan kurma yolunda derin ve kapsamlı reformları başarıyla faaliyete geçirmek için halkın yeni bir güvenoyuna ihtiyaç duyduğunu kaydeden Tokayev, "Bu sonbaharda cumhurbaşkanlığı erken seçimlerinin yapılmasını öneriyorum." dedi.

Tokayev, "Benim için devletin çıkarları her şeyden önemli. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı görev süremi kısaltarak yeni cumhurbaşkanlığı erken seçimlerine katılmaya hazırım." ifadesini kullandı.

Bunun yanı sıra ülkede cumhurbaşkanlığı görev süresinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Tokayev, "Cumhurbaşkanlığı görev süresini 7 yıllık bir süreyle sınırlandırmayı öneriyorum. Ancak tekrar seçilmesi yasaklanacak." diye konuştu.

Tokayev, ayrıca 2023'ün ilk yarısında meclis ve yerel meclis seçimlerinin yapılacağını duyurdu.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

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