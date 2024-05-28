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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü vesilesiyle Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tebrik mesajı gönderdi. Tokayev, mesajında Azerbaycan'ın başarılarını ve kardeşliklerini vurguladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü vesilesiyle Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tebrik mesajı gönderdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev, gönderdiği tebrik mesajında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile halkının Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Tokayev, mesajında, Azerbaycan'ın devletin ve uluslararası alandaki otoritesinin temellerini güçlendirmedeki etkileyici başarılarının bu tarihi günü özel kıldığını belirterek "Kazakistan, kardeş Azerbaycan'ın başarılarını büyük bir coşkuyla karşılıyor ve karşılıklı destek ruhuyla çok yönlü işbirliğinin derinleştirilmesine daha fazla önem veriyor." ifadelerini kullandı.

Kazak-Azerbaycan stratejik ortaklığının ve ittifakının yakın halkların refahı yararına güçlenmeye devam etmesini temenni ettiğini aktaran Tokayev, Aliyev'e başarılarının devamını, kardeş Azerbaycan halkına da barış ve refah dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Güncel

İlham Aliyev Azerbaycan Kazakistan Dünya Güncel Haberler

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