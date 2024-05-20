Kazakistan Cumhurbaşkanı İran'daki Helikopter Kazasında Hayatını Kaybedenlere Taziye Mesajı Gönderdi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran dini lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'e taziye mesajı gönderdi.

Tokayev, mesajında Reisi ve dava arkadaşlarının ölüm haberini derin üzüntüyle karşıladığını belirtti.

Reisi'nin bölgede istikrarı korumak için özverili şekilde çalışan seçkin devlet adamı olduğunu ifade eden Tokayev, Hamaney ve Muhbir'e gönderdiği mesajında şunları kaydetti:

"Onun girişimleri ve başarıları, uluslararası toplum tarafından büyük takdirle karşılandı. İbrahim Reisi, Kazakistan'da her zaman sorumlu lider, uluslararası düzeyde yetkili politikacı, ikili işbirliğinin güçlendirilmesine önemli katkılarda bulunan kişi olarak hatırlanacak."

Helikopter kazası

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan kurtulan olmadığını belirledi. İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanlığı görevini, ülkenin lideri Ali Hamaney'in onaylamasının ardından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'in devralacağını açıkladı.

İran Anayasası'na göre yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adayların arasından halk tarafından seçiliyor.