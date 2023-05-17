Kazakistan Cumhurbaşkanı, Çin-Orta Asya Zirvesi İçin Xi'an'da

Xİ'AN, 17 Mayıs (Xinhua) -- Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xi'an kentine varışı, 17 Mayıs 2023.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Çin-Orta Asya Zirvesi'ne katılmak üzere Çarşamba günü öğleden sonra Xi'an'a ulaştı.

Tokayev, zirve kapsamında Xi'an'a ulaşan ilk Orta Asyalı lider oldu.

Aralarında Shaanxi halk dansçılarının da yer aldığı 190 kişilik bir sanatçı ekibi, Orta Asya ülkelerinin liderlerini karşılamak üzere havalimanında bulundu. (Fotoğraf: Lu Yang/Xinhua)