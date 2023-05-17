Kazakistan Cumhurbaşkanı, Çin-Orta Asya Zirvesi İçin Xi'an'a Geldi
Güncel Haberler
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 18-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Çin-Orta Asya Zirvesi için Çarşamba günü öğleden sonra Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletine bağlı Xi'an kentine geldi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 18-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Çin-Orta Asya Zirvesi için Çarşamba günü öğleden sonra Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletine bağlı Xi'an kentine geldi.
Tokayev, zirve kapsamında Xi'an'a gelen ilk Orta Asyalı lider oldu.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shaanxi'den bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel