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Kazakistan Cumhurbaşkanı, Çin-Orta Asya Zirvesi İçin Xi'an'a Geldi

Kazakistan Cumhurbaşkanı, Çin-Orta Asya Zirvesi İçin Xi'an'a Geldi

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 18-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Çin-Orta Asya Zirvesi için Çarşamba günü öğleden sonra Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletine bağlı Xi'an kentine geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 18-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Çin-Orta Asya Zirvesi için Çarşamba günü öğleden sonra Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletine bağlı Xi'an kentine geldi.

Tokayev, zirve kapsamında Xi'an'a gelen ilk Orta Asyalı lider oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shaanxi'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Kazakistan Güncel Haberler

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