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Kazakistan, Çin'in Xi'an Kentinde Başkonsolosluk Açtı

Kazakistan, Çin'in Xi'an Kentinde Başkonsolosluk Açtı

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Xİ'AN, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da Kazakistan Başkonsolosluğu'nun açılış törenine katılan Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri...

Xİ'AN, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da Kazakistan Başkonsolosluğu'nun açılış törenine katılan Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, 19 Mayıs 2023.

Kazakistan'ın Xi'an Başkonsolosluğu, Kazakistan'ın Çin'deki üçüncü başkonsolosluğu ve bir Orta Asya ülkesinin Çin'in batısında açtığı ilk konsolosluk ofisi oldu. (Fotoğraf: Xu Zijian/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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