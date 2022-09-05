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Kazakistan: Çin Devlet Başkanı Şi, 14 Eylül'de Nur Sultan'da resmi temaslarda bulunacak

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Kazakistan: Çin Devlet Başkanı Şi, 14 Eylül'de Nur Sultan'da resmi temaslarda bulunacak

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 14 Eylül'de başkent Nur Sultan'a resmi ziyarette bulunacağını bildirdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 14 Eylül'de başkent Nur Sultan'a resmi ziyarette bulunacağını bildirdi.

Smadiyorov, Bakanlığın basını bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in davetiyle Çin Devlet Başkanı Şi'nin 14 Eylül'de ülkeye resmi ziyaret gerçekleştireceği bilgisini paylaşan Smadiyorov, "Ziyaret kapsamında devlet başkanları arasında ikili görüşmelerin yapılması ve iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliği belgelerinin imzalanması planlanıyor." dedi.

Smadiyorov, ziyaretin, Kazakistan ve Çin arasındaki sonsuz stratejik ortaklığı, siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve beşeri alanlarda iş birliğini daha da derinleştirmeyi amaçladığını kaydetti.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Kazakistan Eylül Güncel Haberler

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