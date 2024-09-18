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Kazakistan Büyükelçisi Sapiyev, Karabük Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

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Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile yükseköğretim ve kültürel işbirlikleri üzerine görüşmeler yaptı. İki ülke arasındaki akademik işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'a ziyarette bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Kırışık, Büyükelçi Sapiyev'i Rektörlük makamında ağırladı.

Ziyarette iki ülke arasındaki yükseköğretim ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi için yapılabilecek işbirliği imkanları görüşülerek, akademik çalışmalar kapsamında yapılması planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Türkiye ile Kazakistan'ın kardeş ülke olduğunu belirten Sapiyev, Kazakistanlı öğrencilerin Türkiye ve KBÜ'de eğitim aldığını ifade ederek öğrenci sayısının daha da artmasından mutluluk duyacaklarını kaydetti.

Kırışık da Kazakistan'ın hem Türkiye hem de Türk dünyası için çok önemli bir ülke olduğunu aktararak, "Kazakistan bizim için çok önemli bir ülke. Kazakistanlı öğrencilerimizin burada okuyor olması, iki ülkenin işbirliği ve gelişimi açısından oldukça önemli. Karabük Üniversitesi olarak Türk devletlerindeki pek çok üniversiteyle protokol yaptık. Bu devletlerle olan ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Türk devletleri ile olan kardeşliğimizi geliştirecek ve işbirliğimizi artıracak çalışmalar planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Sapiyev, görüşme sonrası KBÜ Şeref Defterini imzaladı.

Ziyarette, rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Hasan Terzi ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Adnan Ucur da yer aldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

Uluslararası İlişkiler Fatih Kırışık Kazakistan Rektör Ankara

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