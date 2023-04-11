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Kazakistan, bazı petrol ürünlerinin ihracatını yasakladı

Kazakistan, bazı petrol ürünlerinin ihracatını yasakladı

Güncel Haberler

Kazakistan'da uçak yakıtı, motorin ve bitüm gibi bazı petrol ürünlerinin ihracatı 31 Aralık 2024'e kadar yasaklandı.

Kazakistan'da uçak yakıtı, motorin ve bitüm gibi bazı petrol ürünlerinin ihracatı 31 Aralık 2024'e kadar yasaklandı.

Kazakistan Enerji Bakanlığının yayımladığı kararnamede, "Kazakistan topraklarından Avrasya Ekonomik Birliğinin gümrük bölgesi dışında bazı petrol ürünlerinin ihracatına 31 Aralık 2024 tarihine kadar yasak getirildi." ifadesi yer aldı.

Böylece iç pazarda açığı önlemek için uçak yakıtı, motorin, gaz yağları ve bitüm gibi bazı petrol ürünleri ülkeden çıkarılamayacak.

Kaynak: AA / Güncel

Kazakistan Aralık Güncel Haberler

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