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Kazakistan Başkonsolosu Zonguldak'ta

Kazakistan Başkonsolosu Zonguldak'ta
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Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılması konularını görüştü.

Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul ve beraberindeki heyet, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılması konuları ele alındı.

Vali Hacıbektaşoğlu, bu anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kazakistan ile mevcut dostluk bağlarının güçlenerek devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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