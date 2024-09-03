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Kazakistan Asya Pasifik Dijital Katılım ve Dönüşüm Konferansı'na ev sahipliği yapıyor

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Kazakistan, 60'tan fazla ülkeden delegenin katıldığı Asya Pasifik Dijital Katılım ve Dönüşüm Konferansı'na ev sahipliği yapıyor. Konferansa Kazakistan Başbakanı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve çok sayıda ülkenin hükümet yetkilileri ile teknoloji uzmanları katıldı. Konferansta Asya-Pasifik Bölgesi Dijital Dönüşüm Raporu da sunuldu.

Kazakistan, 60'tan fazla ülkeden delegenin katıldığı Asya Pasifik Dijital Katılım ve Dönüşüm Konferansı'na ev sahipliği yapıyor.

Başkent Astana'da gerçekleştirilen konferansın açılış törenine Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Asya-Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP) İcra Sekreteri Armida Salsiah Alisjahbana'nın yanı sıra çok sayıda ülkenin hükümet yetkilileri ile teknoloji uzmanları katıldı.

Bektenov, burada yaptığı konuşmada, ESCAP'ın Asya-Pasifik bölgesinde ekonomik ve sosyal refahı, çevresel sürdürebilirliği teşvik etmedeki önemli rolüne işaret ederek yaklaşık 80 yıldır yaptığı faaliyetleriyle 4 milyardan fazla insanın hayatına dokunduğunu söyledi.

Kazakistan'ın 30 yılı aşkın süredir ESCAP'ın tam üyesi olduğunu belirten Bektenov, yıllardır süren bu işbirliği kapsamında çevrenin korunması, doğal kaynak yönetimi, yatırım, ticaret, enerji ve ulaştırma gibi alanlarda önemli sonuçlar elde ettiklerini bildirdi.

Bektenov, Kazakistan hükümeti olarak yapay zekanın yaygın kullanıldığı ve dijital teknolojilerin geliştirildiği bir ülke haline gelmek için çalışacaklarını vurgulayarak "Bugünde Kazakistan halkına devlet hizmetlerinin yüzde 90'ından fazlası mobil cihazlarla sağlanıyor. Ülkemiz dünyanın en dijitalleşen 30 ülkesi arasında yer almakta ve sunulan çevrim içi hizmetler açısından da 8'inci sıradayız." ifadelerini kullandı.

Kazakistan'ın dijitalleşme alanında işbirliğini genişletmeye açık olduğunu ve deneyimini paylaşmaya hazır olduğunu kaydeden Bektenov, "Bu bağlamda, sizden Kazakistan'da Asya-Pasifik Bölgesi'nde sürdürülebilir kalkınma için 'Dijital Çözüm Merkezi'nin açılmasını desteklemenizi rica ediyorum. Bu merkezin oluşturulması, etkili bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi için önemli bir kalkan olacak ve ülkeler arasındaki dijital uçurumu azaltacaktır." diye konuştu.

60'tan fazla ülkeden delegenin katıldığı konferansta, Asya-Pasifik Bölgesi Dijital Dönüşüm Raporu da sunuldu.

Konferans, çeşitli uzman oturumlarıyla 5 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

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