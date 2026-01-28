Haberler

Kazakistan'da Anayasa'nın 77 maddesinde değişiklik öngörülüyor

Güncelleme:
Kazakistan'da Anayasa'da yapılması planlanan değişiklikler için Anayasal Reform Komisyonu toplandı. 77 maddede değişiklik yapılacak ve Anayasa'nın tamamı %84 oranında güncellenecek.

Kazakistan'da Anayasa'nın 77 maddesinde değişiklik yapılmasının öngörüldüğü bildirildi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Anayasal Reform Komisyonu, Anayasa'da yapılması planlanan değişiklikleri ele almak üzere toplandı.

Toplantıda Kazakistan Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcısı Bakıt Nurmuhanov, vatandaşlardan, siyasi partilerden, sivil toplum kuruluşlarından ve uzmanlardan gelen öneriler dikkate alınarak hazırlanan güncellenmiş Anayasa taslağını Komisyon üyelerine sundu.

Nurmuhanov, yeni Anayasa taslağında yenilenmiş bir önsözün yanı sıra 11 bölüm ve 104 maddenin yer aldığını, ayrıca 2 yeni bölümün eklendiğini ve 4 bölümün adının değiştirildiğini belirtti.

Değişiklik ve eklemelerin neredeyse Anayasa'nın tüm bölümlerini kapsadığını ifade eden Nurmuhanov, 77 maddede değişiklik yapılmasının öngörüldüğünü, bunun da mevcut Anayasa metninin yüzde 84'ünün güncelleneceği anlamına geldiğini kaydetti.

Söz konusu değişikliklerin hukuki kesinliği güçlendiren ve Anayasa'nın kalitesini artıran önemli ve derinlemesine düşünülmüş bir adım olduğunu vurgulayan Nurmuhanov, bu çerçevede Anayasa'daki önsözün tamamen yenileneceğini dile getirdi.

Nurmuhanov, "Devletin statüsü tanımlanmaktadır. Buna göre Kazakistan Cumhuriyeti, en yüce değerleri insan, onun yaşamı, hakları ve özgürlükleri olan demokratik, laik, hukuk devleti ve sosyal bir devlet olarak tanımlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
