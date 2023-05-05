Kazakistan 250 askerini Afrika'ya göreve gönderecek

Kazakistan, 250 askerini Afrika kıtasına göreve göndermeye hazırlanıyor.

Kazakistan Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov, başkent Astana'da düzenlenen, ordunun genel toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kazak askerlerin barışı koruma misyonlarına katılım coğrafyasının genişlediğini kaydeden Jaksılıkov, "Son 10 yılda 600'den fazla askeri personel Birleşmiş Milletler birliğinde görev yaptı. Şimdi de 250 kişi Afrika'da bir göreve hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Jaksılıkov, askerlerin Afrika'da hangi ülkeye gideceğine ilişkin detaylı bilgi vermedi.

Askerlerin yeni üniformaları tanıtıldı

Jaksılıkov, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e, askerlerin yeni üniformalarını tanıttı.

Kazak Bakan, yeni üniformaların daha pratik olmaları ve muharebe alanında askerlere gerekli görevleri yerine getirme konusundaki uygunlukları dikkate alınarak yapıldığını bildirdi.