Haberler

Kazakistan'dan 2025'te Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı üzerinden 1,3 milyon tonluk petrol sevkiyatı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kazakistan, Hazar Boru Hattı'ndaki kısıtlamalar nedeniyle alternatif güzergahlara yönlendirdiği petrol sevkiyatlarını artırmayı hedefliyor. 2025 yılında Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden 1,3 milyon ton petrol taşınırken, Almanya ve Çin'e yapılan sevkiyatların da hacmi yükseltiliyor.

Kazakistan, 2025 yılında Bakü-Tiflis- Ceyhan (BTC) boru hattı üzerinden 1,3 milyon ton petrol sevkiyatı gerçekleştirdi.

Kazakistan Ulusal Petrol ve Gaz Şirketi (KazMunayGaz) tarafından yapılan açıklamaya göre, petrol ihracatında ana güzergah olarak kullandıkları Hazar Boru Hattı'ndaki (CPC) kısıtlamalar nedeniyle petrolün alternatif güzergahlara yönlendirilmesine ilişkin çalışmalara hız verildi.

Geçen yıl aralık ayında CPC üzerinden taşınması gereken yaklaşık 300 bin ton petrol, BTC, Almanya, Çin, Novorossiysk ve Ust-Luga güzergahlarına yönlendirildi.

CPC'de kısıtlamaların sürmesi durumunda petrol sevkiyatı için Ocak 2026'da da söz konusu alternatif güzergahlar kullanılmaya devam edilecek.

KazMunayGaz, bu kapsamda CPC'ye alternatif olarak kullanılan güzergahlar üzerinden 2025'te taşınan petrol hacimlerine ilişkin güncel verileri paylaştı.

Buna göre, geçen yıl Almanya'ya 2,1 milyon ton petrol sevkiyatı yapıldı. 2026 yılında ise bu hacmin 2,5 milyon tona çıkması bekleniyor.

Hazar Denizi üzerinden Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı yönünde taşınan petrol hacmi ise 1,3 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu sene için bunun 1,6 milyon tona çıkarılması hedefleniyor.

Çin yönünde sevk edilen petrol hacmi 1,1 milyon ton olarak gerçekleşti.

Kazakistan'ın uluslararası pazarlara ihraç ettiği petrolün yaklaşık yüzde 80'inin yüklendiği Rusya'nın Karadeniz'deki Novorossiysk limanında bulunan CPC terminali yakınlarında en son 2 tanker, dron saldırısına uğramıştı.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
Suudi Arabistan'da bir mağarada 7 mumyalanmış çita bulundu

Bilim dünyası şokta! Hepsi çöldeki mağaranın içinden çıkarıldı
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı

Ünlülere yeni operasyon! 5 gözaltı var, evinden çıkanlar dikkat çekti
ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf