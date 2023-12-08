Kazakistan, 2024'te tek saat dilimine geçiyor

Halihazırda iki ayrı saat diliminin kullanıldığı Kazakistan'da, 1 Mart 2024 itibarıyla tek saat dilimi (UTC+5) uygulanmaya başlanacak. Ülke halkının önemli bir kısmı coğrafi olarak saatlerinin ilerisinde yani idari saat dilimi UTC+6'da yaşıyor. İleri saat uygulamasının birçok hastalığa neden olduğunun kanıtlandığı aktarılan açıklamada, konuyu kapsamlı şekilde araştırmak için Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanlığı bünyesinde 60'tan fazla kişinin yer aldığı çalışma grubunun oluşturulduğu kaydedildi.

Halihazırda iki ayrı saat diliminin kullanıldığı Kazakistan'da, 1 Mart 2024 itibarıyla tek saat dilimi (UTC+5) uygulanmaya başlanacak.

Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, zaman dilimiyle ilgili kanunda değişikliklerin yapılmasını öngören kararın, hükümetin kamuoyuna açık sitesinde yayımlandığı bildirildi.

Açıklamada, halen Kazakistan'ın batı kesiminde UTC'den (Eşgüdümlü Evrensel Zaman) 5 saat ileri zaman dilimi (UTC+5), diğer bölgelerde ise UTC'den 6 saat ileri zaman dilimi (UTC+6) kullanıldığı belirtilerek "Ülke halkının önemli bir kısmı coğrafi olarak saatlerinin ilerisinde yani idari saat dilimi UTC+6'da yaşıyor." ifadesi kullanıldı.

"İleri saat" uygulamasının birçok hastalığa neden olduğunun kanıtlandığı aktarılan açıklamada, konuyu kapsamlı şekilde araştırmak için Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanlığı bünyesinde 60'tan fazla kişinin yer aldığı çalışma grubunun oluşturulduğu kaydedildi.

Bilim insanları, tıp uzmanları, milletvekilleri, merkezi ve yerel yönetim organlarının temsilcileri ile sosyal aktivistlerden oluşan söz konusu grubun, ileri saat uygulamasının halkın özellikle kronik uyku eksikliği ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olduğu sonucuna vardığı aktarılan açıklamada, "Çalışma grubunun 1 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, ilgili rapor onaylanarak Kazakistan Cumhuriyeti'nde saat dilimi UTC+5'e geçilmesi önerildi." denildi.

Açıklamada, UTC+5 saat dilimine geçmek için 2024'ün 29 Şubat'ını 1 Mart'a bağlayan gece, ülkenin batı eyaletleri hariç başkent Astana, Almatı, Çimkent şehirleri ile Doğu Kazakistan, Kuzey Kazakistan, Jambıl, Türkistan, Abay ve Jetisu eyaletlerinde saatlerin bir saat geriye çekileceği belirtildi.