Kazak Uzman: Çin-Orta Asya Zirvesi Halklar Arası Bağları Güçlendirecek

ASTANA, 15 Mayıs (Xinhua) -- Kazakistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Baş Uzmanı Adil Kaukenov, yaklaşan Çin-Orta Asya Zirvesi'nin Orta Asya ülkeleri ile Çin arasındaki işbirliğini geliştirmeye, halklar arası bağları güçlendirmeye ve iyi komşuluk ilişkilerini daha da ilerletmeye...

ASTANA, 15 Mayıs (Xinhua) -- Kazakistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Baş Uzmanı Adil Kaukenov, yaklaşan Çin- Orta Asya Zirvesi'nin Orta Asya ülkeleri ile Çin arasındaki işbirliğini geliştirmeye, halklar arası bağları güçlendirmeye ve iyi komşuluk ilişkilerini daha da ilerletmeye yardımcı olacağını söyledi.

18-19 Mayıs tarihlerinde Çin'in Xi'an kentinde yapılması planlanan zirve, beş Orta Asya ülkesi ile Çin liderlerini bir araya getirecek.

Xinhua ile yaptığı özel söyleşide Kaukenov, bu büyük etkinliğin Çin-Orta Asya ilişkilerinin ilerletilmesinde önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Çin ve Orta Asya ülkeleri son yıllarda Kuşak ve Yol işbirliğinde önemli ilerlemeler kaydetti. Kaukenov, bu zirvenin tüm taraflar arasındaki ticari ve ekonomik bağları daha da ilerletmeye yönelik yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini daha fazla ele almak için fırsatlar sunacağını söyledi.

Kazakistan ve Çin arasındaki mevcut ilişkilere değinen Kaukenov, eğitim alanındaki işbirliğinin önemli rolünün altını çizdi.

Çin üniversiteleri ve yüksek okullarının yüksek kaliteli programlar, geniş yelpazede birçok farklı disiplin, uluslararası bir ortam ile güvenli ve rahat bir atmosfer sunduğunu belirten Kaukenov, bu faktörlerin Çin'i uluslararası öğrenciler için giderek daha cazip bir ülke haline getirdiğini söyledi.

Kazakistan ve Çin'in son yıllarda eğitim işbirliğini güçlendirdiğini ve halihazırda 10.000'den fazla Kazak öğrencinin Çin'de eğitim gördüğünü hatırlatan Kaukenov, Shanghai İşbirliği Örgütü ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin eğitim işbirliği için önemli birer platform haline geldiğini vurguladı.

Tarihi İpek Yolu'nun başlangıç noktası olan Xi'an'ın Kazak öğrenciler için Çin'deki başlıca eğitim merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Kaukenov, kentin artık Orta Asya ülkeleri ile Çin arasında bilim, ticaret ve eğitim gibi çok çeşitli alanlarda işbirliği için önemli bir merkez haline geldiğini de sözlerine ekledi.

Çin'i Kazak vatandaşları için gittikçe daha da popülerleşen bir destinasyon olarak tanımlayan Kaukenov, Kazakistan'dan pek çok kişinin Çin ile ticari ilişkilerin yanı sıra diğer alanlarda da işbirliği geliştirme konusunda istekli olduğunu kaydetti.