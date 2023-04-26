Kazak gençler eğitim için Türkiye'yi seçti

Kazak gençleri bu yıl da lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi için Türk üniversitelerini tercih etti.

Kazak gençleri bu yıl da lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi için Türk üniversitelerini tercih etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Bursları programına bu yıl da Kazakistan'dan rekor seviyede başvuru yapıldı.

YTB, Türkiye Burslarının ilk turunu geçmeyi başaran adaylarla mülakat sınavlarına başladı.

Astana'daki mülakata katılmak için Kazakistan'ın kuzeyindeki Kostanay şehrinden gelen Güldana Marat, yüksek lisans eğitimi için Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi.

Marat, bu amaçla bu yıl Türkiye Burslarına başvurduğunu belirterek, "Birinci turu geçtim ve mülakata çağrıldım. Çok mutluyum." dedi.

Kostanay Devlet Üniversitesi'nden mezun olduğunu dile getiren Marat, şimdi ise Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümüne başvurduğunu ifade etti.

Güldana Marat, son dönemde tarım ve gıdanın önemli bir sektör haline gelmeye başladığını ve gelecekte bu alanda bilimsel araştırmalar gerçekleştirmek istediğini sözlerine ekledi.

Ayjan Toleuova da Astana'daki Avrasya Milli Üniversitesinde Gazetecilik 4. sınıf öğrencisi olduğunu ve Türkiye'de dijital medya alanında eğitimini devam ettirmek istediğini kaydetti.

Türkçe bildiğini söyleyen Toleuova, "Türkiye ile kardeş ülkeleriz. Orada arkadaşlarım var. Bunun için uyum açısından bir zorluk yaşayacağımı düşünmüyorum. Bunun için kendi bölümümle ilgili birkaç üniversiteyi araştırdım ve başvurumu yaptım." diye konuştu.

Aydana Almajanova ise Karagandı'daki Buketov Devlet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun olduğunu ve üniversitelerin reytinglerini göz önünde bulundurarak lisans üstü eğitim için Türkiye'yi tercih ettiğini aktardı.