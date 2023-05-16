Kazak Gazeteci: Çin-Orta Asya Zirvesi Tarihi Önem Taşıyor

ASTANA, 16 Mayıs (Xinhua) -- Delovoy Kazakistan gazetesi (DKNews) Genel Yayın Yönetmeni Serik Korzhumbayev, yaklaşan Çin-Orta Asya Zirvesi'nin, Çin ile Orta Asya ülkeleri arasında çeşitli alanlarda uzun vadeli işbirliği ve kalkınma açısından geniş perspektifler sunacağı ve bu perspektiflere...

ASTANA, 16 Mayıs (Xinhua) -- Delovoy Kazakistan gazetesi (DKNews) Genel Yayın Yönetmeni Serik Korzhumbayev, yaklaşan Çin- Orta Asya Zirvesi'nin, Çin ile Orta Asya ülkeleri arasında çeşitli alanlarda uzun vadeli işbirliği ve kalkınma açısından geniş perspektifler sunacağı ve bu perspektiflere ivme kazandıracağı için "çok önemli" olduğunu söyledi.

Korzhumbayev, Xinhua'ya verdiği demeçte zirvenin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Kazakistan'da ilk defa ortaya konulmasının 10. yıldönümü öncesinde, tarihi İpek Yolu'nun başladığı Çin'in Xi'an kentinde yapılmasının tarihi önem taşıdığını belirtti.

Korzhumbayev, beş Orta Asya ülkesinin liderlerini ve uzmanlarını bir araya getirecek olan zirvenin, çeşitli alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirecek adımları ele alacağını kaydetti.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde son yıllarda çok iş yapıldığını belirten Korzhumbayev, "Ülkemiz topraklarında Kazakistan ve Çin arasında bir dizi ortak girişim başlatıldı. Yakın gelecekte de bir dizi projenin hayata geçirilmesi planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Çin-Kazakistan Horgos Uluslararası Sınır İşbirliği Merkezi'nden mükemmel bir işbirliği örneği olarak övgüyle söz eden Korzhumbayev, merkezin Kazak halkının elverişli şekilde ticaret yapmasına ve gümrüksüz mal satın almasına olanak sağladığını belirtti.

Kazakistan ve Çin'in otomotiv sektöründeki işbirliğinden de övgüyle bahseden Korzhumbayev, bu işbirliği sayesinde Kazakistan'da otomobil üretimi ve satışlarında hızlı bir artış yaşandığını kaydetti.

Korzhumbayev, "Kazak şehirlerinin sokaklarında ortak projelerimizin meyveleri olan çok sayıda yeni yüksek kaliteli otomobil görüyoruz" dedi.

Kuşak ve Yol işbirliğinin Kazakistan ve Çin arasında verimli sonuçlar doğurduğunu söyleyen Korzhumbayev, karşılıklı fayda sağlayan çok sayıda yatırım ve üretim projesinin başarıyla hayata geçirildiğini ve ikili ticaret hacminin istikrarlı bir şekilde arttığını kaydetti.

Korzhumbayev, "Zirve, ülkelerimizin uzun vadeli işbirliği ve kalkınması üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacak. Yeni bir işbirliği formatı, Orta Asya bölgesinin yakın ekonomik ilişkiler sayesinde Çin'in büyük pazarına dahil olmasını mümkün kılacak" ifadelerini kullandı.