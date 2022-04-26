Kazak Cumhurbaşkanı ve Çin Savunma Bakanı Askeri İşbirliğini Güçlendirme Konusunda Anlaştı

NUR-SULTAN, 26 Nisan (Xinhua) -- Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve konuk Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Ulusal Savunma Bakanı Wei Fenghe Pazartesi günü ikili işbirliğini hızlandırmaya hazır olduklarını dile getirdiler. Tokayev, Wei ile Nur-Sultan'da yaptığı görüşmede Kazakistan ve Çin'in bu yıl diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümünü kutlayacağını ve son otuz yılda iki ülkenin kalıcı bir şekilde kapsamlı stratejik ortaklar haline geldiğini, uluslararası siyasi arenada üst düzey koordinasyonu sürdürdüğünü ve çeşitli alanlardaki işbirliğinde dikkate değer sonuçlar elde ettiğini söyledi.

Tokayev, son yıllarda Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile sık sık etkileşimde bulunarak ikili ilişkilerin gelişmesine güçlü bir ivme kazandırdıklarını hatırlattı. Kazak Cumhurbaşkanı, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha büyük atılımlar ve başarılar gerçekleştireceğine de inandığını söyledi. Tokayev, Kazakistan'ın Çin ile askeri işbirliğine büyük önem verdiğini ve iki ordunun barışı koruma operasyonları, ortak tatbikatlar, personel eğitimi, askeri teknoloji ve diğer alanlarda uygulamaya dönük işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğini umduğunu söyledi.

Wei ise, Çin halkının eski bir dostu olan Tokayev'in Çin-Kazakistan kalıcı kapsamlı stratejik ortaklığının kurulmasına ve gelişmesine olağanüstü katkılarda bulunduğunu belirtti. Wei, bu yıl Çin ile Kazakistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü olduğunu belirterek, iki liderin stratejik rehberliği ışığında ikili ilişkilerin gelişme ivmesini güçlü bir şekilde koruduğunu ve çok parlak bir geleceğe sahip olduğunu belirterek ikili ilişkilerin iyi komşuluk, dostluk ve karşılıklı yarar için güzel bir örnek oluşturduğunu belirtti. Wei, Çin'in, dış güçlerin Kazakistan'da kasten bir "renkli devrim" başlatmasına şiddetle karşı çıktığını ve ulusal güvenlik ve sosyal istikrarı korumak için güçlü önlemler alma konusunda Kazak tarafını desteklediğini kaydetti.

Üst düzey Çinli yetkili, bölgesel güvenliği bozmak ve baltalamak için Orta Asya'ya müdahale eden bazı büyük güçlere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Wei, ziyaretinin, Çin'in Kazakistan'a verdiği büyük önemi ve Kazakistan'a yönelik sıkı desteğini gösterdiğini belirterek, iki ülkenin karşılaşabileceği riskler ve zorluklar ne olursa olsun, ortaklaşa bölgesel istikrarı sürdüreceklerini ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etmeye devam edeceklerini kaydetti. Son yıllarda Çin ve Kazak orduları arasında çeşitli alanlardaki alışveriş ve işbirliğinin verimli geçtiğini söyleyen bakan, Çin ordusunun Kazak tarafı ile işbirliği alanlarını genişletmeye ve iki ülke arasındaki askeri ilişkileri derinleştirmeye devam etmeye istekli olduğunu da sözlerine ekledi.

Aynı gün, Kazak Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov, Wei için bir karşılama töreni düzenledi ve resmi görüşmelerde bulundu. İki yetkili, uluslararası ve bölgesel güvenlik durumu, Ukrayna'daki durum ve Afgan meselesi hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu ve iki ordunun stratejik iletişimini güçlendirmeye, ortak tatbikatlar ve eğitimler düzenlemeye ve uygulamaya dönük işbirliği yapmaya devam edeceği konusunda anlaştı.

Xinhua / Güncel