Kazadan Bir Gün Önce Doğum Gününü Kutlayan Genç Hayatını Kaybetti

Kazadan Bir Gün Önce Doğum Gününü Kutlayan Genç Hayatını Kaybetti
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki Serhat Omay'ın kazadan bir gün önce doğum gününü kutladığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybeden Serhat Omay'ın (16), kazadan 1 gün önce son doğum gününü kutladığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, 30 Haziran'da Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR, İpekyolu bitişiğindeki yan yolda Serhat Omay'ın kullandığı motosiklete çarptı. Yola savrulan Serhat, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne, buradan da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Omay, 3 Temmuz'da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Serhat'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Kızıltepe ilçesinde toprağa verildi. Gözaltına alınan TIR şoförü ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞ

Öte yandan, 29 Haziran 2009 doğumlu olan Serhat Omay'ın, kazadan 1 gün önce 16'ncı yaş gününü kutladığı anlara ait cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Omay'ın kendisi için hazırlanan pastanın üstündeki mumları üflediği ve tebrikleri kabul ettiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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