KAZADA YAŞAMINI YİTİREN KADIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

BOLU'da D-100 karayolunda hafif ticari araçla çarpışan otomobilde yaşamını yitiren Mualla Özbey(66), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında D-100 karayolunun Tokad-i Hayrettin Türbesi kavşağında meydana geldi. İstanbul yönüne doğru ilerleyen Melike Taşkın yönetimindeki 54 B 5834 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Beşkavaklar Mahallesi Muhtarı Mehmet Özbey'in kullandığı 14 ABR 917 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçta bulunan Mehmet Özbey'in eşi Mualla Özbey yaşamını yitirirken 6 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren Mualla Özbey için Beşkavaklar Mahallesinde bulunan Yeni Camide cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile siyasi partilerin temsilcileri ve Özbey ailesinin yakınları katıldı. Özbey, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Özbey, Sağlık Mahallesinde bulunan Şehitler Mezarlığına defnedildi.(DHA)