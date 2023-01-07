KAZADA YAŞAMINI YİTİREN 5 KİŞİ DEFNEDİLDİ Güncel Haberler Silvan yolunda, otobüsün devrildiği kazada yaşamını yitiren Asel Meygil bebek ile anneannesi Seher Meygil (46), Dilber Çetinkaya (28) ve Zahide Ceyhan'ın (41) cansız bedenleri, yapılan otopsinin ardından yakınları ve sevenlerinin göz yaşları içerisinde Silvan'da toprağa verildi. Silvan yolunda, otobüsün devrildiği kazada yaşamını yitiren Asel Meygil bebek ile anneannesi Seher Meygil (46), Dilber Çetinkaya (28) ve Zahide Ceyhan'ın (41) cansız bedenleri, yapılan otopsinin ardından yakınları ve sevenlerinin göz yaşları içerisinde Silvan'da toprağa verildi. 35 YAŞINDAKİ VEYSEL'İN 5 AY ÖNCE EVLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI Kazada yaşamını yitiren Veysel Bünul da yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bünul'un 5 ay önce evlendiği öğrenildi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Yeniköy Bağlar Ceyhan Güncel Haberler

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