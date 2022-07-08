Son dakika! KAZADA YARALANDI, TELEFONDA KIZINI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI - Haberler

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Son dakika! KAZADA YARALANDI, TELEFONDA KIZINI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Bursa'da, kültür parkında otomobilin çarptığı Gülzade Demirezen (69) yaralandı.

Bursa'da, kültür parkında otomobilin çarptığı Gülzade Demirezen (69) yaralandı. Demirezen, yakınları haber verince endişelenen kızını telefonda sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza, İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Hikmet Şahin Kültür Parkı'ndaki araç giriş alanında meydana geldi. Şahin Üzer'in (20) kullandığı 16 APC 421 otomobil, parkta yürüyen Gülzade Demirezen'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Yakınlarından kazayı öğrenen Demirezen'in kızı, annesini aradı. Yaralı halde yerde yatan kadın, telefonda kızını uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülzade Demirezen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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