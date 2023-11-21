Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 316 gün sonra öldü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kavşakta kullandığı motosiklete otomobilin çarpması sonucu yaralanan Recep Özbakır (45), tedavi gördüğü hastanede 316 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 9 Ocak gecesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Jandarma Kavşağı'ndan ilçe merkezi yönüne giden Recep Özbakır'ın (45) kullandığı 07 FPF 46 plakalı motosiklete, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nden Kıbrıs Şehitleri Caddesi yönüne giden 48 ABY 157 plakalı otomobil çarptı. Kazada, hurdaay dönen motosikletin sürücüsü Recep Özbakır yaralandı. Muğla'daki bir özel hastanede 316 gündür tedavi gören kendisi de motosiklet tamircisi olan Özbakır, kurtarılamadı. Özbakır'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Polisin kazanın olduğu gün başlattığı ve kapatmadığı soruşturmanın ölüm nedeniyle genişletileceği öğrenildi.