KAZADA YARALANAN ANNELERİNİ YALNIZ BIRAKMADILAR

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Nazlı Tekin yaralandı. Tekin'in arkasında yolcu olarak bulunan ve yara almadan kurtulan 2 çocuğu ise annelerini yalnız bırakmadı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Asım Sarı idaresindeki 28 AF 907 plakalı hafif ticari araçla Nazlı Tekin idaresindeki 07 APN 715 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrildi. Motosiklet sürücüsü Nazlı Tekin yaralanırken, arkasında yolcu olarak bulunan 2 çocuğu yara almadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu olayda Tekin'in çocukları da annelerini bir saniye bile yalnız bırakmadı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Motosiklet sürücüsü Nazlı Tekin'in ambulansa konulurken çocukları da ambulans alındı. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Nazlı Tekin tedaviye alındı. Tekin'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.