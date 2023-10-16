Kazada yaralanan 13 yaşındaki kız çocuğu: "Ceza yazmayın lütfen"

Antalya'da ehliyetsiz sürücülerin kullandığı motosikletlerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

13 yaşındaki yaralı sürücü ile kaza hakkında bilgi almaya çalışan görevli polis arasındaki ilginç diyalog

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada üç kişi yaralandı.Kazada yaralanan ve motosiklet sürücüsü olan 13 yaşındaki kız çocuğu, sedye üzerinde polis kendisinden kaza hakkında bilgi almaya çalışırken "Ceza yazmayın lütfen " diyince polis 'merak etme yazmayacağım' cevabını verdi.

Kaza Gazi Mahallesi Fahri Leylek Caddesi 1. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aşık Veysel Caddesinden Fahri Leylek Caddesi 1. Sokağa seyir halinde olan Nuri K. idaresindeki 07 BAP 606 plakalı motosiklet ile Emine N.Ü. idaresindeki 07 BGU 301 plakalı motosiklet çarpıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada çarpışan motosikletlerin sürücüleri ile 07 BGU 301 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan Necmiye Y.Ü yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Ceza yazmayın lütfen"

Kaza sonrası olay yerinde ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü 13 yaşırdaki Emine ile kaza hakkında bilgi alak istelen trafik polisi arasındaki diyalog dikkat çekti. Polisin kazanın nasıl olduğunu sorduğu Emine, polisin kendine ceza yacağını düşününce ağlamaklı bir sesle " Ceza yazmayın lütfen" dedi. Eminenin bu sözüne karşılık görevli trafik polisi "Merak etme yazlayacağım" cevabını verdi.

Toplamda 17 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı:

Öte yandan 07 BGU 301 plakalı motosikletin 13 yaşındaki sürücüsü Emine N.Ü.'nün yaşının küçük olmasından dolayı motosikletin ruhsat sahibine 8 bin 500 TL ve 07 BAP 606 plakalı motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Nuri K.'ye de 8 bin 500 TL olmak üzere toplam iki sürü cüye toplam 17 bin lira ceza uygulandı.