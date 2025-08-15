Kazada Üç Kişi Hayatını Kaybetti
Burdur'da meydana gelen trafik kazasında kayınvalide Armağan Gürel, kayınbaba Rıza Gürel ve gelin Emine Gürel hayatını kaybetti. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kazada cenazelerin Yazıköy'de defnedileceği öğrenildi.
KAYINVALİDE DE KURTARILAMADI
Burdur'da hafif ticari araç ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada Emine Gürel ile kayınbabası Rıza Gürel'in ardından kayınvalide Armağan Gürel de hastanede hayatını kaybetti. Emine, Rıza ve Armağan Gürel ile aynı kazada yaralanan Enes Kılıç'ın hafif ticari araçla Burdur kent merkezinden Yazıköy'e doğru gittiği öğrenildi. Kayınbaba, kayınvalide ve gelinin cenazelerinin Yazıköy'de defnedileceği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel