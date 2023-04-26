KAZADA TANKER ALEV ALDI; 1 ÖLÜ, 1'İ AĞIR 5 YARALI
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Şırnak'ın İdil ilçesinde kafa kafaya çarpışan iki araçtan petrol yüklü tanker alev topuna dönerken, pikap şarampole devrildi.
Şırnak'ın İdil ilçesinde kafa kafaya çarpışan iki araçtan petrol yüklü tanker alev topuna dönerken, pikap şarampole devrildi. Kazada 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 1'i ağır 5 kişi de yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
ŞIRNAK-DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel