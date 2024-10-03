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Kazada şehit olan uzman çavuş, memleketine uğurlandı

Kazada şehit olan uzman çavuş, memleketine uğurlandı
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AĞRI'da askeri aracın devrildiği kazada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in (29) cenazesi, Iğdır'da düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Çanakkale'ye gönderildi.

AĞRI'da askeri aracın devrildiği kazada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in (29) cenazesi, Iğdır'da düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Çanakkale'ye gönderildi.

Iğdır 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düştü. Şehit Geniş için Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda askeri tören düzenlendi. Törene; Vali Yardımcısı Akın Oruç, 5'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Nihat Özkök ile askeri ve mülki erkan katıldı. Törende Şehit Geniş'in öz geçmişi okundu. Saygı duruşunda bulunulması ve duanın okunmasının ardından cenaze, askeri uçakla şehidin memleketi Çanakkale'ye gönderildi. Şehit Uzman Çavuş Burak Geniş, Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesinde toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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